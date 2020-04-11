أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك: سورية أفشلت محاولات استهدافها

القاهرة-سانا

أكد المطران كريكور كوسا أسقف الاسكندرية للأرمن الكاثوليك أن سورية استطاعت إفشال جميع المحاولات الرامية لاستهدافها وتدميرها بفضل صمود شعبها البطل وجيشها المقاوم.

وقال المطران كريكور في تصريح خاص لمراسل سانا في القاهرة عقب القداس الإلهي بمناسبة عيد الفصح المجيد “نحتفل اليوم بعد سنوات من الحرب التي أرادت أن تدمر سورية الحبيبة ولم تستطع وبقي الشعب السوري البطل قوياً بمحبته وإيمانه يعمل على خدمة الوطن وحمايته لكي لا يستطيع أحد أن يسرق أو يستولي على شبر من ترابه “مهنئا الشعب العربي السوري وجيشه البطل بمناسبة عيد القيامة .

يشار إلى أن القداس الإلهي اقتصر على المطران والشمامسة نظرا للإجراءات التي تتخذ في مواجهة فيروس كورونا المستجد.