تأجيل كأس روجرز للتنس للسيدات حتى عام 2021

مونتريال-سانا

أعلن اتحاد اللاعبات المحترفات للتنس اليوم تأجيل كأس روجرز للتنس للسيدات في مونتريال التي كان من المفترض إقامتها في شهر آب حتى عام 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة رويترز عن الاتحاد قوله إن قرار التأجيل جاء بسبب الإجراءات التي تفرضها حكومة كيبيك بحظر أي فعاليات حتى الـ 31 من آب 2020 مشيرا إلى أن القرار صعب لكن الصحة والسلامة لهما الأولوية دائما.

ومن المفترض إقامة كأس روجرز للرجال في الموعد ذاته في تورونتو حيث لم يتم الاعلان عن تغيير موعدها المقرر حتى الآن ضمن جدول بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين الذي علق منافساته حتى نهاية حزيران.

وتعد كأس روجرز للرجال والسيدات من أبرز بطولات التنس بعد البطولات الأربع الكبرى.