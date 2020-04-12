بريطانيا تؤكد أن مكافحة فيروس كورونا ستأخذ وقتا طويلاً

لندن-سانا

اعتبر مدير هيئة الصحة الوطنية البريطانية ستيفن بويس اليوم أن مكافحة فيروس كورونا المستجد ستأخذ منحى طويل الأمد معتبرا أن رفع إجراءات العزل العام قد تشمل أدوية وليس لقاحات فحسب.

ونقلت وكالة رويترز عن بويس قوله في تصريح إن “اللقاحات ليست استراتيجية الخروج الوحيدة من حالة العزل العام” مشيرا أنه لا يوجد حل سحري لا يتطلب قرارات صعبة ولن يكون سباقا قصيرا يستغرق بضعة أسابيع وإنما سيكون أطول سيكون سباقا طويل الأمد.

في سياق آخر أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يحتاج إلى وقت للتعافي من فيروس كورونا موضحة أن جونسون أمضى ثلاث ليال في العناية المركزة واستعان بجهاز للتنفس.

أعربت باتيل عن أسفها لشعور العاملين الصحيين في البلاد بوجود إخفاقات في الحصول على معدات الوقاية الشخصية خلال قيامهم بمكافحة فيروس كورونا.

وفي بريطانيا أعلنت السلطات الصحية تسجيل 917 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل بذلك عدد الوفيات الإجمالي في البلاد إلى 9875 حالة ويقترب عدد حالات الإصابة في بريطانيا إلى 80 ألفا .