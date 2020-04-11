الجيش اليمني:إحباط هجومين لمرتزقة العدوان السعودي على الجوف ومأرب

صنعاء-سانا

أحبط الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم محاولة تسلل لمرتزقة العدوان السعودي على محافظتي الجوف ومأرب وكبدوهم خسائر فادحة بالأرواح والعتاد.

وأفاد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع كما نقل موقع المسيرة نت بأن قوات الجيش واللجان الشعبية في اليمن تصدت لهجومين أحدهما على مواقع القوات اليمنية في خب والشعف بمحافظة الجوف والآخر على مواقعها في صرواح بمحافظة مأرب مؤكدا تكبيد مرتزقة العدوان خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وسقوط العشرات في صفوفهم بين قتيل وجريح دون إحرازهم أي تقدم يذكر.

وأوضح العميد سريع أن طيران العدوان شن سبع غارات جوية على مناطق متفرقة في كل من الجوف ومأرب.

ويواصل العدوان السعودى ومرتزقته استهداف المديريات والمحافظات اليمنية مخلفا دمارا هائلا وأضرارا فى الممتلكات العامة والخاصة إضافة إلى إقدامه على خرق اتفاق وقف إطلاق النار فى محافظة الحديدة والذي تم التوصل إليه برعاية أممية في أواخر عام 2018.