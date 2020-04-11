بيسكوف: جائحة كورونا أظهرت عجز بعض المنظمات الدولية

موسكو-سانا

اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن جائحة كورونا في العالم أظهرت عجز بعض المنظمات الدولية عن المواجه وعدم ارتقائها إلى المستوى المنشود متوقعا أن تكون عواقب الجائحة قاسية وطويلة الأمد.

وقال بيسكوف في تصريحات للقناة الروسية الأولى كما نقلت وكالة تاس إنه في الوقت الحالي لا يمكن وصف العمل الذي تؤديه المنظمات الدولية كالصحة العالمية والتجارة العالمية ومجموعة العشرين “مقبولا” ما يدعو إلى تحليل عواقب الأزمة وسبل تطوير الهياكل الدولية مستقبلا كي تكسب فعالية حقيقية.

وأشار بيسكوف إلى أن كل دولة تتصرف في الظروف الحالية بشكل منفرد بدلا من بذل جهود جماعية محذرا من أن العالم قد يواجه “أزمة اقتصادية قاسية إثر كورونا عاجلا أم آجلا” .

وأوضح بيسكوف أن الوضع في الاقتصاد العالمي سيكون بعد تراجع فيروس كورونا أو احتمال اختفائه قاسياً ما يتطلب اتخاذ تدابير دعم منتظمة متوسطة وطويلة الأمد.

وبين المتحدث باسم الكرملين أن روسيا تملك الاحتياطيات المطلوبة لاتخاذ مثل هذه التدابير مشددا على أهمية استخدام هذه القدرات في الوقت المناسب وبأكبر فعالية ممكنة.