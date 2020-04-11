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الخارجية الروسية: ليس هذا وقت فرض العقوبات على الدول

2020-04-11

موسكو-سانا

انتقدت وزارة الخارجية الروسية إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوماً بشأن إمكانية فرض العقوبات على الدول التي تؤجل إخلاء مواطنيها مؤكدة أن الوقت ليس مناسباً للحديث عن فرض عقوبات جديدة في ظل أزمة فيروس كورونا في العالم.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في تصريح لوكالة “سبوتنيك” للأنباء اليوم “ليس هذا هو الوقت المناسب للجوء إلى العقوبات لأي سبب كان.. لقد تحدثنا عن هذا مرات عديدة وقمنا بذلك على المستوى الوطني وسنواصل القيام بذلك”.

وأضاف ريابكوف إن المجتمع الدولي يرى الدور السلبي لأساليب وإجراءات العقوبات في الوضع الحالي الذي يؤدي إلى تدهور وضع الناس.. وفي هذا السياق يتم رفض العقوبات الأمريكية بشكل متزايد.

وكان ترامب أعلن في وقت سابق أنه يعتزم فرض عقوبات على الدول التي ترفض أو تعطل بشكل غير مقبول استقبال مواطنيها المرحلين من الولايات المتحدة.

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