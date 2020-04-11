أضرار مادية بعدد من الشقق السكنية جراء حريق في حديقة امتد لبناء سكني في جرمانا

ريف دمشق-سانا

لحقت أضرار مادية بعدد من الشقق السكنية جراء اندلاع حريق بحديقة السبيل في جرمانا بريف دمشق امتد إلى بناء سكني دون وقوع أي إصابات.

وبين رئيس فوج إطفاء ريف دمشق العميد محمد الجردي في تصريح لـ سانا اليوم أنه تم إبلاغ الفوج باندلاع حريق في حديقة بمدينة جرمانا امتد لأحد الأبنية المجاورة وعلى الفور توجهت فرق الإطفاء إلى المكان وأخمدت الحريق الذي تسبب بأضرار مادية بـ 4 شقق سكنية مبيناً أن وجود أشجار وعريشة ملاصقة للبناء ساهم بامتداد الحريق إلى الشقق.

ولفت الجردي إلى أن المعلومات الأولية لسبب اندلاع الحريق ترجح حدوث انفجار في خزان للكهرباء بالحديقة جراء الحمل الزائد عليه مؤكداً أن الحريق لم يتسبب بأي إصابات بين المواطنين.

من جانبه أشار مدير قسم كهرباء جرمانا المهندس غياث عيده إلى أن سبب الحريق ليس خزان الكهرباء لأن نقطة ضعف أي كبل كهربائي هي الوصلة والوصلة سليمة وغير محترقة كما أن الكبل الخارجي محروق بسبب الحريق وليس مسبباً للحريق مشيراً إلى أن عمال الكهرباء يعملون على إعادة التيار الكهربائي إلى المنازل لأن الخزان سليم وغير متضرر.