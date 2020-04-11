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الصحة: شفاء حالة وتسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

2020-04-11

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الصحة اليوم عن شفاء حالة وتسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 25 إصابة.

وبينت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن تم تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا فيما تم شفاء حالة ليصبح إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد حتى الآن 25 إصابة شفي منها 5 حالات.

وكانت وزارة الصحة أعلنت شفاء أربع حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورنا خلال الفترة الماضية فيما توفيت حالتان بالفيروس.

يشار إلى أنه تم تسجيل أول إصابة بالفيروس في سورية في الثاني والعشرين من الشهر الماضي لشخص قادم من خارج البلاد.

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