جامعة أكسفورد: لقاح محتمل لفيروس كورونا قد يكون جاهزاً خلال أيلول المقبل

لندن-سانا

كشفت باحثة في جامعة أكسفورد البريطانية أنها وفريق من العلماء ابتكروا لقاحاً لفيروس كورونا يمكن أن يكون متاحاً لعامة الناس بحلول أيلول المقبل.

وقالت البروفيسورة سارة غيلبرت أستاذة علم اللقاحات في جامعة أكسفورد في مقابلة مع صحيفة التايمز البريطانية إنها وفريقها “ابتكروا بالفعل لقاحاً محتملاً ومن المقرر أن تبدأ التجارب البشرية عليه خلال أسبوعين”

مضيفة إنها واثقة بنسبة 80 بالمئة من نجاح التجارب بناء على دراسات أخرى أجريناها مع هذا النوع من اللقاحات.

ورغم أن معظم خبراء الصناعة الدوائية يقولون إن اللقاح قد يستغرق 18 شهراً ليتم تطويره وتوزيعه على مستوى العالم إلا أن غيلبرت تعتقد أن السماح للمتطوعين من أماكن لم تفلح إجراءات الإغلاق بمنع انتشار العدوى سيسرع التجارب السريرية.