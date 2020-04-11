لتخفيف الازدحام… بيع المواد التموينية بموجب البطاقة الإلكترونية عبر السيارات الجوالة في حماة

حماة-سانا

بدأ فرع السورية للتجارة بحماة بيع المواد التموينية بموجب البطاقة الإلكترونية من خلال السيارات الجوالة لتخفيف الازدحام على منافذ البيع في صالات السورية للتجارة في إطار إجراءات التصدي لفيروس كورونا.

وأوضح مدير الفرع رياض زيود لمراسل سانا أن الآلية الجديدة التي اعتمدها المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة تتضمن بيع المواد التموينية بموجب البطاقة الإلكترونية عن طريق سيارات جوالة ضمن الأحياء مبيناً أنه تم اليوم تسليم المواد للجان الأحياء في الجراجمة والباشورة والحميدية والحوارنة والنصر والأندلس.

ولفت زيود إلى أنه تم أيضاً توزيع المواد للعاملين في عدد من المؤسسات الحكومية منها الأمانة العامة لمحافظة حماة ومديريات الآثار والخدمات الفنية والشركة العامة لمياه الشرب وشركتا الزيوت والمخابز مبدياً استعداد الفرع لتأمين هذه المواد لجميع المؤسسات العامة تخفيفاً للازدحام ولتلبية حاجات العاملين في هذه المؤسسات.

وأكد جاهزية الفرع لافتتاح منافذ بيع مباشر في جميع قرى وبلدات المحافظة بعد تأمين المكان المناسب وتكليف أحد العاملين الدائمين في أي مؤسسة عامة بإدارة هذا المنفذ منوهاً بأن المواد التموينية المدعومة متوافرة بكثرة ولا يوجد ما يبرر الازدحام على منافذ البيع.