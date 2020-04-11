اتحاد فلاحي حمص يطلق مبادرة البيع المباشر للخضار والفواكه والألبان من المنتج إلى المستهلك

حمص-سانا

أطلق اتحاد الفلاحين بحمص اليوم مبادرة البيع المباشر للخضار والفواكه والألبان من الفلاح إلى المستهلك بأسعار منافسة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

المبادرة بحسب يحيى السقا رئيس اتحاد الفلاحين بحمص تهدف إلى إلغاء دور الوسيط التجاري وتأمين المواد للمواطنين من خلال نقلها بشكل مباشر من المنتج إلى المستهلك من عدة قرى “الدار الكبيرة والغنطو والنزهة” عبر سيارات تابعة لاتحاد الفلاحين لبيعها ضمن مدينة حمص وريفها.

وأشار السقا إلى أن بيع المواد تم اليوم بأحياء الشماس ووادي الذهب ودير بعلبة والمهاجرين والعباسية وغداً سيشمل عدة مناطق أخرى مبيناً أن الأسعار أقل من السوق وتشمل الخضراوات والفواكه والألبان.

وخلال جولة لمراسلة سانا بحي الشماس أشار المواطن سامر المحاميد إلى الفرق الكبير بأسعار المواد التي تم بيعها بواسطة هذه السيارات التابعة للاتحاد وجودتها فيما بينت المواطنة دلال المحمد أن الأسعار مختلفة عن السوق داعية إلى استمرار هذه المبادرات لدورها في خفض الأسعار.

صبا خيربك