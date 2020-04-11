مكتب مقاومة الاستيطان: تسارع وتيرة مخططات الاحتلال الاستيطانية

القدس المحتلة-سانا

أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية أن وتيرة مخططات الاحتلال الاستيطانية وانتهاكاته اليومية بحق الفلسطينيين تصاعدت بشكل خطير وسط انشغال العالم بالتصدي لفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة معا عن التقرير الأسبوعي للمكتب الصادر اليوم قوله إن الإدارة الأمريكية وسلطات الاحتلال “على وشك الاتفاق النهائي حول خرائط ضم أجزاء من الضفة الغربية والأغوار وذلك ضمن ما يسمى /صفقة القرن/ وسط انشغال العالم بالحرب على كورونا”.

وأشار التقرير إلى مواصلة سلطات الاحتلال عمليات هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين كجزء من مخططاتها الاستيطانية الممنهجة بهدف فصل جنوب الضفة الغربية عن شمالها لافتاً إلى أنه خلال العامين والنصف الماضيين تمت اقامة 15 ألف وحدة استيطانية إضافة إلى توسيع البؤر الاستيطانية التي أقامها المستوطنون والاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية في الضفة وخاصة شمال مدينة القدس المحتلة.

وفي سياق متصل أكد التقرير تصاعد وتيرة الانتهاكات اليومية لقوات الاحتلال ومستوطنيه على الفلسطينيين وممتلكاتهم من خلال الاقتحام والاعتقال وإطلاق النار عليهم أو عبر تخريب ممتلكاتهم وتدمير أراضيهم وحرق محاصيلهم في خرق فاضح للقانون الدولي.

وأوضح التقرير أن المستوطنين وتحت حماية قوات الاحتلال اعتدوا على فلسطينيين في بلدة سلوان بالقدس المحتلة ما أدى إلى إصابة اثنين بجروح لافتاً إلى أن قوات الاحتلال منعت الفلسطينيين من البناء في الأغوار الشمالية واقتلعت أشجار نخيل في قرية الجفتلك بالأغوار الوسطى وأغلقت طرقاً زراعية غرب سلفيت للحؤول دون وصولهم إلى بساتينهم ومنعت الفلسطينيين في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية.