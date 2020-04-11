بورصة طهران تسجل مستوى قياسياً جديداً

طهران-سانا

أنهى مؤشر بورصة طهران للأسهم والأوراق المالية جلسة تداول اليوم على ارتفاع 10803 نقاط إلى مستوى 608057 نقطة مسجلاً مستوى قياسياً جديداً.

وذكرت وكالة أنباء فارس أن المؤشر العام صعد بمكاسب أسهم الشركات المدرة للنقد الأجنبي منها خليج فارس القابضة وفولاد مباركة للصلب وبارسيان للنفط والغاز ومصفاة طهران و”كل كهر” للتعدين.

كما ارتفع مؤشر السوق الموازي 43 نقطة إلى مستوى 7771 نقطة بتداولات تجاوزت 4.89 تريليون ريال.

وتداولت السوق أكثر من 6.6 مليارات دولار في إطار مليون صفقة بقيمة 57.27 تريليون ريال.