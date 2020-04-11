اليمن: بحرية النظام السعودي تواصل قرصنتها لسفن المشتقات النفطية

صنعاء-سانا

واصلت بحرية العدوان السعودي أعمال القرصنة بحق سفن المشتقات النفطية والغذائية اليمنية على الرغم من حصولها على تصاريح أممية.

وقال مصدر في شركة النفط اليمنية في بيان تلقت المسيرة نت نسخة منه اليوم إن “بحرية العدوان السعودي تواصل أعمال القرصنة بحق 13 سفينة مشتقات نفطية لا تزال محتجزة لديها في عرض البحر على الرغم من حصولها على تصاريح أممية بدخول ميناء الحديدة”.

وأضاف البيان إن “بحرية العدوان أفرجت اليوم عن سفينة واحدة فقط محملة بكمية 510ر29 أطنان من مادة الديزل وصلت إلى غاطس ميناء الحديدة بعد أن تم احتجازها لدى العدوان السعودي لمدة 38 يوماً في البحر”.

ولفت المصدر في بيانه إلى أن الكميات المحتجزة على السفن الـ 13 تبلغ 646ر330 طناً منها 963ر145 طناً من مادة البنزين و683ر184 طناً من مادة الديزل مشيراً إلى أن العدوان السعودي يحتجز كذلك سفن الغذاء والدواء والغاز المنزلي ويمنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة.

وتتعمد قوات العدوان احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة إمعاناً في تضييق الخناق على المواطنين اليمنيين وزيادة معاناتهم رغم الحاجة الماسة لهذه المواد ما أدى لحدوث أزمة.