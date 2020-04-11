عدد الإصابات بكورونا حول العالم يقترب من مليون و700 ألف حالة والولايات المتحدة تتخطى عتبة نصف مليون إصابة

عواصم-سانا

أظهرت أحدث الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا اليوم تجاوز إجمالي الإصابات المليون و691 حالة إصابة تعافى منهم أكثر من 376 ألف شخص في جميع أنحاء العالم وتأكدت وفاة أكثر 102 ألف شخص.

ووفقاً لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية فقد تم تأكيد مليون و691 ألفاً و719 حالة إصابة بالفيروس حول العالم وتعافي 376 ألفاً و102 شخص بينما تأكدت وفاة 102 و607 آخرين.

وأوضحت الجامعة في بيان أن حصيلة الإصابات الناجمة عن كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت النصف مليون كما سجلت رقما قياسيا للوفيات اليومية بعد تأكد وفاة 2100 شخص خلال الـ 24 ساعة الماضية فيما وصل عدد الإصابات المؤكدة إلى 500399 وارتفع عدد الوفيات إلى 18637.

وحذر مسؤولون أمريكيون وفق ما نقلت رويترز من أنه من المرجح أن تبلغ حالات الوفاة ذروتها خلال الأسبوع المقبل ثم تتراجع بعد ذلك مع توفر أدلة على تراجع حالات الإصابة الجديدة في ولاية نيويورك بؤرة تفشي الوباء في البلاد.

وفي ألمانيا كشف معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية عن تسجيل 4113 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ليرتفع بذلك عدد المصابين حتى اليوم إلى 117658 وتم تسجيل 171 وفاة جديدة ليصل عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 2544.

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد19 في كوريا الجنوبية إلى 10480 بعد تسجيل 30 إصابة جديدة و211 حالة وفاة وفق ما أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

كما سجلت إيطاليا نحو 19 ألف حالة وفاة بسبب كوفيد19 فيما تجاوز عدد الوفيات في فرنسا عتبة الـ 13 ألفا بعد قفزة في وفيات دور المسنين وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة والمحتملة في البلاد إلى 124869.