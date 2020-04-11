كوبا تندد بالحصار الأمريكي المفروض عليها وسط تفشي فيروس كورونا

هافانا-سانا

نددت كوبا بالحصار الأمريكي الجائر المفروض على البلاد منذ عقود وسط تفشي فيروس كورونا المستجد ما أدى إلى صعوبة تأمين المعدات الطبية والأدوية اللازمة لمواجهة هذا الفيروس.

وقال نيستور ماريمون مدير العلاقات الدولية في وزارة الصحة الكوبية في مؤتمر صحفي أمس نقلته فرانس برس إن “الحصار الاقتصادي والمالي من جانب الولايات المتحدة هو تاريخياً نظام العقوبات الأكثر ظلماً وشدة والأطول مدة” مشيراً إلى أن النظام الصحي في كوبا هو الأكثر تضرراً.

وأوضح ماريمون أن الحصار الأمريكي أصبح أكثر “قسوة وفتكاً” مما كان عليه في الأوقات العادية.

وأكد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز قبل أيام أن العقوبات الأمريكية الظالمة المفروضة على بلاده تشكل العائق الأساسي للحصول على الأدوية والمعدات والمواد اللازمة لمواجهة وباء كورونا.

وتتعرض كوبا لحصار اقتصادي جائر من قبل الولايات المتحدة منذ نحو 60 عاماً بسبب سياساتها الرافضة لمحاولات التفرد والهيمنة الأمريكية.