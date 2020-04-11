SCS-NET
الشريط الأخباري

سياسي تشيكي: إلغاء الإجراءات الاقتصادية المفروضة على سورية

2020-04-11

براغ-سانا

جدد رئيس حركة السلام التشيكية ميلان كرايتشا دعوته لإلغاء الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي يفرضها الغرب على سورية مشددا على أن هذه الإجراءات تستحق الإدانة الشديدة.

ولفت كرايتشا في تصريح لمراسل سانا في براغ اليوم إلى أن الإلغاء الفوري لهذه الإجراءات أصبح أمراً ملحاً الآن في ظل تصدي سورية لانتشار فيروس كورونا وخاصة أنها تكافح الإرهاب والتدخل الخارجي منذ عدة سنوات.

ودعا كرايتشا أيضا إلى إنهاء العمل بسياسة العقوبات ضد الدول الأخرى ولا سيما كوبا وفنزويلا وإيران وغيرها.

وكان كرايتشا أكد في تصريح سابق تضامن حركة السلام مع سورية وشعبها في حربها على الإرهاب ودفاعها عن وحدة واستقلال أراضيها.

انظر ايضاً

حركة السلام التشيكية تجدد تضامنها مع سورية في حربها على الإرهاب

براغ-سانا جددت حركة السلام التشيكية تضامنها مع سورية وشعبها في حربها على الإرهاب ودفاعها عن …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved