ارتفاع حصيلة الإصابات والوفيات جراء وباء كورونا حول العالم

عواصم-سانا

ارتفعت حصيلة الإصابات والوفيات جراء انتشار فيروس كورونا المستجد حيث أسفر عن وفاة ما لا يقل عن 100859 شخصاً في العالم منذ ظهوره في كانون الأول الماضي.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أنه وفقاً لمصادر رسمية أنه تم تشخيص 110ر664ر1 إصابات في 193 دولة ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء.

غير أن هذا العدد لا يعكس إلا جزءاً من الحصيلة الحقيقية لأن عدداً كبيراً من الدول لا يجري فحوصاً إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى المستشفيات.

وتشير الوكالة إلى أنه من أصل هذه الإصابات شفي335900 شخص على الأقل حتى اليوم بينما توفي منذ حصيلة الأمس 7156 شخصا ًوتأكدت إصابة 96515 آخرين حول العالم.

والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الجديدة خلال 24 ساعة هي الولايات المتحدة مع 2064 وفاة وفرنسا مع 987 وفاة وبريطانيا 980 وفاة.

وإيطاليا التي سجلت أول وفاة مرتبطة بالفيروس أواخر شباط أحصت في المجمل 18849 وفاة من أصل 147577 إصابة وتم الإعلان عن 570 وفاة و3951 إصابة جديدة بينما شفي 30455 شخصاً.

والدول الأكثر تضرراً بعد إيطاليا هي الولايات المتحدة حيث توفي 18002 من أصل 486490 إصابة ثم إسبانيا مع 15843 وفاة من أصل 157022 إصابة وفرنسا مع 13197 وفاة من أصل 124869 إصابة وبريطانيا 8958 وفاة من أصل 73758 إصابة.

وباتت الولايات المتحدة تسجل أعلى حصيلة تراكمية للإصابات حسب الأرقام الرسمية مع 486490 إصابة شفيت منها 27565 شخصاً.

وبلغت الحصيلة 70270 وفاة من أصل 857822 إصابة في أوروبا و18581 وفاة من أصل 508536 إصابة في الولايات المتحدة وكندا و4621 وفاة من أصل 131293 إصابة في آسيا و4503 وفيات من أصل 92743 إصابة في الشرق الأوسط و2131 وفاة من أصل 53632 إصابة في أميركا اللاتينية والكاريبي و691 وفاة من أصل 12699 إصابة في إفريقيا و62 وفاة من أصل 7386 إصابة في أوقيانيا.

من جهته أعلن جنوب السودان أول وفاة مرتبطة بالفيروس على أراضيه كما أعلن اليمن عن أول إصابة بالفيروس لديه.