إصابة دالغليش أسطورة ليفربول بفيروس كورونا

لندن-سانا

أعلن نادي ليفربول المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز بكرة القدم اليوم إصابة مدربه السابق كيني دالغليش أسطورة الفريق بفيروس كورونا.

ونقلت رويترز عن النادي قوله في بيان “ينتهز دالغليش هذه الفرصة لتوجيه الشكر لأطقم الخدمات الصحية الوطنية على تفانيهم الذي يجب أن يكون موضع تقدير الأمة بأسرها في هذه الظروف الاستثنائية”.

ودالغليش البالغ من العمر 69 عاماً موجود في المستشفى منذ يوم الأربعاء بعد أن احتاج للعلاج بمضادات حيوية لكن حالته ليست خطيرة.

ويحظى دالغليش الذي لعب مع نادي سيلتيك الإسكتلندي أيضاً بشعبية كبيرة في ملعب أنفيلد بعد أن فاز بلقب الدوري الإنكليزي ست مرات وثلاثة ألقاب لكأس أوروبا كلاعب وأضاف ثلاثة ألقاب أخرى للدوري كمدرب كما قاد بلاكبيرن روفرز للفوز بلقب الدوري الممتاز على عكس كل التوقعات في موسم 1994/1995.