ارتفاع حصيلة مصابي كورونا على حاملة طائرات أمريكية إلى الضعف

واشنطن-سانا

أعلنت القوات البحرية الأمريكية أن عدد المصابين بفيروس كورونا بين أفراد طاقم حاملة الطائرات “ثيودور روزفلت” تضاعف خلال 3 أيام ووصل إلى 447 حالة.

وورد في تقرير للبحرية الأمريكية نشرته وسائل إعلام أمريكية أنه تم فحص 92 بالمئة من أفراد طاقم “ثيودور روزفلت” وجاءت نتيجة 447 منهم إيجابية و3284 سلبية و3155 فرداً تم إنزالهم إلى الشاطئ.

وترسو حاملة الطائرات حالياً في قاعدة غوام العسكرية.

وكان وزير البحرية الأمريكى بالوكالة توماس مودلي قدم الثلاثاء الماضي استقالته بسبب ضجة أثيرت حول تعامله مع حاملة الطائرات التي ظهرت عليها إصابات بفيروس كورونا.