مديرية تعليم الكبار في وزارة الثقافة تطلق مبادرة للتعليم عن بعد

دمشق-سانا

أطلقت مديرية تعليم الكبار والتنمية الثقافية في وزارة الثقافة مبادرة للتعليم عن بعد عبر بث مقاطع فيديو تعليمية موجهة للدارسين الذين سجلوا في الدورات التي تقيمها المديرية خلال النصف الأول من عام 2020 وتوقفت بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا.

وأوضح زياد ميمان مدير تعليم الكبار والتنمية الثقافية في وزارة الثقافة في تصريح لـ سانا أن هذه المبادرة التي انطلقت ضمن نطاق عمل دائرة تعليم الكبار في السويداء كمرحلة أولى جاءت بغرض الاستفادة من الوقت الذي يقضيه الدارسون في بيوتهم كما تتيح الاستفادة من وجود الأبناء في المنزل ومساعدة والديهم في عملية التعليم والتواصل.

وأشار ميمان إلى أنه سيتم في هذه المبادرة تشكيل مجموعات تضم الدارسين ومعلميهم على برنامج التواصل الاجتماعي (الواتس آب) حيث يقوم المعلم ببث مقاطع فيديو تحتوي دروساً تعليمية للدارسين حتى يتابعوا تعليمهم وكذلك بث بعض النصائح للوقاية من الفيروس.

وأضاف ميمان أن هذه التجربة يمكن أن تعمم على كل المحافظات وتقوم كل دائرة بالتواصل مع الدارسين في مجال عملها وبث مقاطع الفيديو التعليمية لهم.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الدارسين الذين سيتم التواصل معهم نحو 300 دارس من مختلف مدن وقرى محافظة السويداء.