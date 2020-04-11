ترامب: أمريكا اقتربت من ذروة انتشار كورونا

واشنطن-سانا

رأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الولايات المتحدة اقتربت من ذروة انتشار فيروس كورونا معرباً عن اعتقاده بأن عدد الوفيات في بلاده بسبب الوباء سيكون أقل من 100 ألف نسمة.

ونقلت رويترز عن ترامب قوله أنه يعتقد أن عدد الوفيات جراء كورونا في أمريكا سيكون “أقل من التوقعات السابقة البالغة 100 ألف وفاة” معتبراً أن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس في أنحاء البلاد “بدأ يستقر مع استقرار الأوضاع في نيو أورليانز ولويزيانا وديترويت وميشيغان”.

وتعرض ترامب لانتقادات لاذعة داخل الولايات المتحدة بسبب استجابته البطيئة لانتشار وباء كورنا على أراضي بلاده.

يشار إلى أن عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة قد تجاوز 18 ألفاً حسب وكالة رويترز لتمثل الحصيلة الأمريكية ثاني أكبر حصيلة لضحايا كورونا في العالم بعد إيطاليا بينما تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر انتشاراً للفيروس.