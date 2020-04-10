الاحتلال التركي يعتدي بقذائف المدفعية على مناطق في محيط مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي

حلب-سانا

جددت قوات الاحتلال التركي اعتداءاتها على المدنيين وممتلكاتهم والممتلكات العامة في العديد من المناطق بريف حلب الشمالي.

ونقل مراسل سانا عن مصادر محلية قولها إن قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية اعتدوا مساء اليوم بقذائف المدفعية على عدة مناطق بريف مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي.

وأشارت المصادر إلى أن الاعتداءات أسفرت عن وقوع أضرار في بعض ممتلكات الأهالي والمرافق العامة في محيط مدينة تل رفعت.

وتستهدف قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية المنتشرة في مناطق عفرين وإعزاز بريف حلب الشمالي بشكل متكرر مدينة تل رفعت بالقذائف والصواريخ الأمر الذي يؤدي إلى وقوع ضحايا وإصابات بين الأهالي ووقوع أضرار بالممتلكات العامة والخاصة.