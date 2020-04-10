ماس: السياسات الأمريكية أثرت سلباً في قدرة دول على مواجهة كورونا

برلين-سانا

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن السياسات التجارية العدوانية التي تنتهجها الولايات المتحدة أثرت سلباً في قدرة الدول على مواجهة وباء كورونا.

ونقلت “رويترز” عن ماس قوله لمجلة دير شبيغل نأمل في أن تعيد واشنطن النظر في علاقاتها الدولية في ضوء أزمة كورونا.

كما انتقد ماس رد الفعل الأمريكي إزاء انتشار فيروس كورونا مؤكداً أنه “بطيء للغاية”.

وكانت ألمانيا من بين دول نددت الأسبوع الماضي باتباع الولايات المتحدة أساليب “الغرب المتوحش” في المزايدة على شحنات من الإمدادات الطبية الحيوية أو منع وصولها إلى المشترين الذين كانوا قد وقعوا بالفعل اتفاقات للحصول عليها.