تواصل حملات النظافة والتعقيم في دمشق والسويداء في إطار جهود التصدي لفيروس كورونا

دمشق والسويداء-سانا

تتواصل في مختلف المحافظات حملات النظافة والتعقيم التي تأتي في إطار الجهود المبذولة للتصدي لفيروس كورونا.

ففي دمشق قامت ورشات مديرية النظافة بتنفيذ اعمال الشطف والتعقيم لمنطقة البزورية وساحة باب توما وصولاً إلى باب شرقي بالمدينة القديمة وعدد من الشوارع والحارات في أبو رمانة والشعلان والروضة ومن محيط مشفى التوليد ونزلة المتحف ومدرج الجامعة وصولاً إلى وزارة السياحة وطلعة البريد وشارعي النصر والبختيار إضافة إلى منطقة الصراف بالميدان وذلك وفق مدير النظافة المهندس عماد العلي.

وأشار العلي إلى أن الورشات قامت بالأمس أيضا بأعمال الشطف والتنظيف والتعقيم لسوق الهال المركزي في الزبلطاني وساحة غرفة التجارة والصاغة الجديدة وشارع معاوية ومداخل الحريقة ومدحت باشا وكراج السيدة زينب ومديرية الصحة الحيوانية في الشاغور ونفق المشاة وحي العدوي بالكامل مع جادتي الإمام البخاري والخطيب مع الدخلات من أمام المعهد الصحي حتى مشفى الهلال الأحمر وطريق مشفى تشرين ومحيطها وكنيسة القديس يوسف وشارع الدويلعة الرئيسي ومؤسسة الخضار ومنطقة أبو عطاف وصولاً إلى المركز الصحي في الدويلعة.

كما قامت ورشات النظافة بأعمال التنظيف والتعقيم لمحيط المؤسسة الاجتماعية العسكرية والسوق التجاري وعدد من الشوارع والحارات في حيي العرين والورود إضافة إلى ساحة السرفيس باتجاه نزلة الصفصاف في حي الورود.

وفي السويداء أشار رئيس مجلس المدينة المهندس بشار الأشقر إلى أنه تم بالتعاون مع مديرية الخدمات الفنية ترحيل الأوساخ المترتبة عن المخالفات التي تمت إزالتها من المنطقة الصناعية مع تنفيذ أعمال نظافة بهذه المنطقة.