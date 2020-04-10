بيسكوف: تفاهمات أوبك بلس بشأن خفض إنتاج النفط ستساعد على استقرار أسواق الطاقة العالمية

موسكو-سانا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن التفاهمات التي توصلت إليها دول مجموعة أوبك بلس أمس بشأن خفض إنتاج النفط “سيكون لها أثر إيجابي وستساعد على استقرار أسواق الطاقة العالمية”.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بيسكوف قوله للصحفيين اليوم إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رحب بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في مجال النفط وبانضمام المكسيك إلى الوثيقة الختامية التي سيكون لها تأثير إيجابي في أسواق النفط.

وأضاف: يمكننا التحدث عن حل وسط لجميع الدول الـ23 المشاركة مشيرا إلى عدم وجود أي خاسر في هذا الشأن.

وبين بيسكوف أن قرار روسيا تقديم التنازلات وخفض إنتاجها النفطي في إطار الجهود الجماعية لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة ليس خسارة بل على العكس سمح بتجنب الفوضى في الاقتصاد العالمي.

وكانت دول أوبك بلس اتفقت أمس على خفض الإنتاج عشرة ملايين برميل يوميا في أيار وحزيران القادمين من أجل رفع الأسعار المنهارة جراء الأزمة الاقتصادية التي فرضها انتشار فيروس كورونا وفي الفترة من حزيران وحتى كانون الأول 2020 سيتم تقليص التخفيضات من 10 ملايين إلى 8 ملايين برميل يوميا ثم إلى 6 ملايين اعتبارا من كانون الثاني 2021 إلى نيسان 2022.