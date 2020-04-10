تراجع حصيلة الوفيات اليومية المسجلة في إسبانيا جراء فيروس كورونا إلى 605 حالات

عواصم-سانا

أعلنت السلطات الصحية الإسبانية اليوم تسجيل 605 حالات وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة وهو العدد الأدنى للضحايا منذ الـ24 من آذار الماضي.

ووفقا للسلطات فإن الحصيلة اليومية للوفيات شهدت تراجعا لليوم الثاني على التوالي في البلاد بعد يومين على تسجيلها ارتفاعا.

وتوفي 15843 شخصا جراء كورونا فيما بات عدد المصابين 157022 بعد تسجيل 4500 إصابة خلال 24 ساعة.

ورغم أن الوباء بلغ ذروته وفق السلطات الصحية إلا أن الحكومة الإسبانية حذرت المواطنين من مخاطر التراخي في إجراءات العزل مع العلم أن البلاد تخضع لإجراءات مشددة بهذا الخصوص منذ الـ14 من آذار الماضي وتم تمديدها حتى الـ25 من نيسان الجاري.

وفي لاهاي أفادت السلطات الصحية الهولندية اليوم بتسجيل 115 وفاة و1335 إصابة جديدة بالفيروس في عموم البلاد ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات جراء الفيروس إلى 2511 حالة فيما بلغ العدد الكلي للإصابات 23097.

وفي سويسرا ذكرت وزارة الصحة أن عدد الوفيات بسبب الفيروس وصل إلى 805 مرتفعا من 756 حالة أمس كما ارتفع عدد الإصابات إلى 24308 من 23574 أمس.

وأعلنت فرنسا اليوم إصابة 50 من أفراد طاقم حاملة الطائرات شارل ديغول بفيروس كورونا وإجلاء ثلاثة من البحارة جوا كإجراء وقائي إلى مستشفى عسكري في تولون جنوب البلاد وهي الميناء الأساسي لحاملة الطائرات.

عربياً شهدت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في قطر اليوم ارتفاعا بـ136 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية حيث أوضحت وزارة الصحة أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد بلغ بذلك 2512 حالة وارتفعت حصيلة المتعافين إلى 227 شخصا.

وفي العراق أعلنت وزارة الصحة والبيئة اليوم عن تسجيل ثلاثين إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 1232 إصابة في عموم البلاد مشيرة إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة بينما شهدت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الكويت اليوم انخفاضا مقارنة مع معدلات يوم أمس بتسجيل 83 إصابة جديدة ليصبح إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس 993 حالة.

من جهتها أعلنت السلطات الفلسطينية تسجيل 3 إصابات جديدة بالفيروس منهم 2 في أرطاس جنوب بيت لحم وإصابة في الخليل ليصبح بذلك إجمالي الإصابات في البلاد 266.

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية في وقت سابق اليوم أن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم تجاوز المليون و600 ألف شخص بينما بلغ عدد الوفيات أكثر من 95 ألفا فيما اقترب إجمالي المتعافين من 355 ألفا.