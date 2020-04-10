ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 8ر13 بالمئة

أنقرة-سانا

كشف معهد الإحصاءات التركي اليوم ارتفاع معدل البطالة في البلاد إلى 8ر13 بالمئة في الفترة من شهر كانون الأول إلى شباط الماضيين.

ووفق بيانات أصدرها المعهد وأوردتها رويترز فإن “معدل البطالة في تركيا سجل قبل شهر من الفترة المذكورة 7ر13 بالمئة ما يشير إلى أن البطالة ستظل مرتفعة في الوقت الذي سبب فيه تفشي فيروس كورونا صدمة بدأت في آذار”.

ويمثل ارتفاع نسبة البطالة شاهدا آخر على حجم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها نظام رجب طيب أردوغان والتي برزت من خلال مؤشرات عدة حيث فقدت العملة التركية أكثر من 5ر3 بالمئة من قيمتها هذا العام بعد أن هوت نحو أربعين بالمئة خلال العامين الماضيين نتيجة ارتفاع مستويات الديون الخارجية لتركيا في ظل السياسات الاقتصادية الرعناء لهذا النظام.