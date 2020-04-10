نصائح لتبقى أجهزتك ومعلوماتك الحاسوبية بأمان عند قيامك بعملك من المنزل

دمشق-سانا

قدم مركز أمن المعلومات في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة عدداً من النصائح لحماية الأجهزة الحاسوبية والمعلومات الشخصية للأشخاص الذين يقومون بعملهم خلال الفترة الراهنة عبر الإنترنت من منازلهم جراء التزامهم بالإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا.

وجاءت النصائح ضمن دراسة للمركز تلقت سانا نسخة منها عرضت من خلالها التهديدات عبر الإنترنت التي يجب على العاملين عن بعد معرفتها والانتباه لها ومنها استخدام شبكات الاتصال اللاسلكي “الواي فاي” العامة غير الآمنة حيث تعتبر مجالاً للتجسس على حركة المرور على الإنترنت وجمع المعلومات السرية ولذلك يجب الابتعاد عنها.

كما نصحت الدراسة بوضع أدوات الحماية على الأجهزة والشبكات الشخصية مثل برامج مكافحة الفيروسات القوية وجدران الحماية “الفاير وول” وأدوات النسخ الاحتياطي التلقائي عبر الإنترنت.

وشددت الدراسة على ضرورة استخدام كلمات مرور قوية وتفعيل إعدادات المصادقة الثنائية في الأجهزة واستخدام شبكات “في بي ان” وتفعيل جدار الحماية الخاص بنظام التشغيل إضافة إلى تأمين جهاز التوجيه المنزلي “الراوتر” بتغيير كلمات المرور الخاصة به بشكل دوري وتثبيت تحديثات نظام التشغيل بانتظام والاحتفاظ بنسخ احتياطية للبيانات الشخصية والحذر من رسائل وهجمات المواقع الإلكترونية والتصيد الاحتيالي واستخدام اتصالات مشفرة وقفل الجهاز عند تركه ولو لفترة قصيرة.

وأشارت الدراسة إلى أن كلمات المرور المستخدمة يجب أن تكون قوية تتضمن سلسلة طويلة من الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والمعارف الخاصة وأن تكون فريدة لكل حساب كما يجب تجنب استخدام الاتصال بسطح المكتب البعيد الذي تسمح به المؤسسات لموظفيها لأنه يسبب حالات اختراق.

ولفتت الدراسة إلى أفضلية استخدام وسائل اتصال مشفرة لدى تبادل معلومات مهمة تخص العمل من خلال استخدام الرسائل أو البريد الإلكتروني بعد تفعيل ميزة التشفير.

سكينة محمد