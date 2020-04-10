المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة.. تعويض الفاقد التعليمي عبر فيديوهات لمرحلة رياض الأطفال

دمشق-سانا

وضع المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة منذ بداية إعلان فترة تعليق دوام المدارس ضمن إجراءات التصدي لفيروس كورونا خطة استجابة لتعويض الفاقد التعليمي لمرحلة رياض الأطفال.

الخطة المستمرة حتى اليوم والتي نشرها المركز على موقعه الإلكتروني وصفحته على “فيسبوك” تضمنت بث فيديوهات موجهة للأطفال من عمر ثلاث إلى خمس سنوات وأنشطة تربوية ومجموعة من الإرشادات التوعوية للأهل.

مديرة المركز الدكتورة كفاح الحداد أوضحت في تصريح لـ سانا أن الفيديوهات المقدمة بشكل يومي هي باللغتين العربية والإنكليزية وموجهة للفئات العمرية الأولى والثانية والثالثة تقدمها مربيات روضة المركز ضمن الإمكانيات المتاحة والوسائل التعليمية المتوافرة.

وبينت الحداد أن الكثير من رياض الأطفال الخاصة والحكومية عملت على مشاركة هذه الفيديوهات عبر صفحاتهم على “فيسبوك” لإيصالها إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال حيث وصل عدد متابعيها إلى أكثر من سبعة آلاف.

وتركز الفيديوهات وفق الحداد على أنواع مختلفة من الأنشطة التربوية المسلية للأطفال من أغان وقراءة قصص إضافة إلى إرشادات موجهة للأهل حول كيفية تعاملهم مع أطفالهم في هذه الفترة أثناء التزامهم المنازل وكيفية استثمار الوقت معهم بالشكل المناسب ودعمهم نفسياً وتقديم إرشادات توعوية حول فيروس كورونا وإجراءات الوقاية منه.

ويهتم المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة الذي أنشئ بالقانون رقم 17 لعام 2012 بالتعاون بين الحكومة السورية ممثلة بوزارة التربية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونيسكو” بالطفل والأم ويقدم العناية والرعاية لهما إضافة إلى إجراء الأبحاث والدراسات على الأطفال من المرحلة الجنينية إلى عمر 8 سنوات في مختبر المركز ومن ثم تعميم النتائج على دور الحضانة ورياض الأطفال في المحافظات.

رحاب علي