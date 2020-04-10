وفيات وإصابات جديدة بكورونا في عدد من دول العالم

عواصم-سانا

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية موسكو ألف حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة الروسية بمكافحة كورونا في تقريرها اليومي “أن 1124 إصابة جديدة سجلت في موسكو خلال الساعات الـ 24 الماضية إضافة إلى 182 حالة أخرى في مقاطعتها”.

وفي إندونيسيا أعلن أحمد يوريانتو المسؤءول بوزارة الصحة عن 219 إصابة جديدة بالفيروس و26 حالة وفاة ليرتفع عدد إجمالي الإصابات والوفيات إلى 3512 و306 على التوالي.

وأعلنت بولندا تسجيل 5575 إصابة مؤكدة بكورونا و174 حالة وفاة حتى يوم أمس فيما أظهرت بيانات حكومية في هنغاريا أن عدد الإصابات بكوفيد 19 زاد بواقع 210 لتصل الحصيلة إلى 1190 في أكبر زيادة يومية منذ ظهور الفيروس في البلاد.

وفي بلجيكا أعلنت الهيئة الاتحادية للصحة العامة وسلامة الأغذية والبيئة عن حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية مشيرة إلى تأكيد وفاة 171 شخصاً في مراكز الرعاية للمسنين الشهر الماضي لم يعلن عنها إلى اليوم ليبلغ العدد الكلي للوفيات 3019 بينما استمرت الإصابات بالارتفاع لتقارب الثلاثين ألفا منذ بدء انتشار الوباء.

كما سجلت السلطات الصحية الفلبينية خلال الساعات الـ 24 الماضية 18 وفاة و119 إصابة جديدة بكوفيد 19 ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 4195 والوفيات إلى 221.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 1972 إصابة جديدة و122 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.