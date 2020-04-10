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التزام بقرار حظر التجوال في جميع المحافظات يومي الجمعة والسبت من الـ 12 ظهراً حتى الـ 6 صباحاً للأسبوع الثاني على التوالي

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