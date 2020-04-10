في إطار إجراءات التصدي لكورونا.. عزل شعبة الصدرية في مشفى الباسل التخصصي بكرم اللوز في حمص

حمص-سانا

في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا رفع مشفى الباسل التخصصي بكرم اللوز في حمص جاهزيته عبر دعم وعزل شعبة الأمراض الصدرية والتنفسية عن المشفى مع الاستمرار بتقديم خدماته الطبية والإسعافية للمواطنين.

وأشار مدير المشفى الدكتور ناصر ادريس لمراسلة سانا إلى أنه تم تخصيص شعبة الصدرية بكادر طبي وتمريضي متخصص مؤلف من 3 أطباء مختصين و6 مقيمين و15 ممرضا يخضعون لعمليات تعقيم مستمرة ويستقبلون جميع الحالات التنفسية والصدرية على مدار الساعة إضافة إلى تخصيص الشعبة بـ 12 سريرا منها 6 للعناية المركزة مزودة بست منافس وجهاز شعاعي متنقل إلى جانب عيادة صدرية لفحص جميع الحالات التنفسية.

وبين ادريس أنه تم عزل الشعبة وتخصيص مدخل خاص بها حرصا على سلامة المرضى المراجعين مؤكدا أنها تستقبل جميع المرضى الذين يعانون أعراضا تنفسية وصدرية ويتم تقديم العلاج اللازم لهم وسحب العينات للمخبر بدون الدخول إلى حرم المشفى.