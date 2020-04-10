عمال مخابز حلب وطرطوس.. جهود مستمرة وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية

طرطوس وحلب-سانا

يواصل عمال المخابز في محافظتي حلب وطرطوس جهودهم لتأمين حاجة المواطنين من مادة الخبز مع التزامهم بشكل كامل بالإجراءات المتخذة للتصدي لفيروس كورونا.

ففي حلب أوضح المهندس جهاد السمان مدير فرع المؤسسة السورية للمخابز لمراسل سانا أن عدد المخابز العاملة التابعة للمؤسسة 23 مخبزا منها 11 في المدينة والباقي في الريف وتضم 30 خطا إنتاجيا تبلغ طاقة كل واحد منها 12 طنا.

ولفت إلى الإجراءات المتخذة للتصدي لفيروس كورونا وتتضمن تعقيم وتنظيف الأفران يوميا وارتداء العاملين القفازات والكمامات.

وأشار إلى زيادة ساعات العمل حتى 20 ساعة وتوزيعها على 3 ورديات وزيادة مخصصات الأفران من الطحين حسب الكثافة السكانية لموقع كل مخبز بهدف منع الازدحام عليها وبدء العمل من الساعة العاشرة ليلا وتجميع الخبز وتوزيعه عبر منافذ الأفران في السادسة صباحا.

كاميرا سانا جالت في مخبز جامعة حلب الآلي ورصدت آلية العمل حيث بين عبد الكريم الخالد مدير المخبز أن العمل مستمر على مدار الساعة بطاقة إنتاجية تبلغ 12 طنا مستعرضا الإجراءات المتخذة لجهة ارتداء القفازات والكمامات والكشف الدوري على العمال باستخدام جهاز الكشف الحراري.

وقال العامل في مخبز الجامعة عدنان الأصمعي: “مستمر بأداء واجبي لتوفير الخبز للمواطنين مع الالتزام بارتداء وسائل الوقاية من الفيروس”.

وفي مخبز الشهباء الآلي أكد صلاح اركيز مشرف المخبز استمرار العمل لتوفير الخبز للمواطنين وبطاقة إنتاجية يومية تبلغ 12 طنا مبينا أنه تم اتخاذ إجراءات مشددة لمنع الازدحام على منافذ البيع وترك مسافات محددة بين المواطنين وزيادة الكمية إضافة إلى حملات النظافة اليومية للمخبز وتعقيمه وارتداء العمال الكمامات والقفازات.

وأوضح العامل في مخبز الشهباء أحمد عفارة أنه مستمر بالعمل لتوفير الخبز للأهالي فيما أشار عبد الجليل سمور إلى تنظيم العمل على نافذة البيع للمواطنين وتحقيق مسافات متباعدة بينهم مؤكدا التزامه بالإجراءات الصحية طوال فترة العمل.

وفي طرطوس أشار مدير فرع المؤسسة السورية للمخابز سالم ناصر إلى أن جميع مخابز المحافظة تعمل بطاقتها القصوى على مدار الساعة وسط إجراءات احترازية حيث تم توزيع المعقمات والكفوف والكمامات على الأفران البالغ عددها 15 منها 4 تعمل بنظام الإشراف و11 بنظام الإدارة.

ولفت إلى أنه تم بالتعاون مع المحافظة تأمين سيارات خاصة لنقل الخبز لجميع الأحياء والمناطق وتوزيعه بالتعاون مع لجان الأحياء بهدف التخفيف من الازدحام على منافذ البيع إضافة إلى تأمين 4 سيارات خاصة لنقل العمال يوميا من منازلهم إلى أماكن العمل وبالعكس.

وأكد مدير مخبز طرطوس الآلي حسن عبد الكريم أنه يتم بشكل يومي تعقيم كل خطوط الإنتاج بالمعمل والزوايا والأسقف والمعدات كما يتم توزيع الكمامات والكفوف والمعقمات الشخصية على العمال.

بدوره مدير مخبز الشيخ بدر الآلي عيسى الخطيب أوضح أن توزيع الخبز يتم عن طريق المعتمدين ولجان الأحياء لافتا إلى الالتزام الكامل من قبل العمال بالدوام والحرص على تأمين الخبز على مدار الساعة.

حنان البري العاملة في الفرن أشارت إلى التزام العمال بساعات العمل المحددة وبالإجراءات المتخذة للتصدي لفيروس كورونا ولا سيما عدم المصافحة والحرص على وجود مسافة كافية بينهم.

قصي رزوق-غرام محمد