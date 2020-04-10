أمطار طرطوس اليوم

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
باحث روسي: تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول سورية متحيز وغير قانوني
2020-04-10
البطريرك يونان يجدد دعوته لوقف الحرب الإرهابية على سورية
2020-04-09
باحث روسي: سياسة واشنطن العدوانية حيال سورية تتعارض مع القوانين الدولية
2020-04-09
سفارتنا في بوخارست: لم تسجل أي إصابات بفيروس كورونا بين السوريين
2020-04-09
حزب تشيكي: واشنطن والنظام التركي يدعمان الإرهابيين في سورية
2020-04-09
روسيا: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ارتكبت انتهاكات فظة لمبدأ عملها وتقريرها الجديد حول سورية “غير جدير بالثقة”
2020-04-08
مباحثات روسية إيرانية حول الحل السياسي للأزمة في سورية والمساعدة الإنسانية لمكافحة فيروس كورونا
2020-04-08
محليات
للأسبوع الثاني.. حظر التجوال يومي الجمعة والسبت من الـ 12 ظهراً حتى الـ 6 صباحاً
2020-04-10
عمال مخابز حلب وطرطوس.. جهود مستمرة وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية
2020-04-10
الحرارة أدنى من معدلاتها وزخات مطرية متفرقة في بعض المناطق
2020-04-10
حملات نظافة وتعقيم مستمرة في طرطوس للتصدي لفيروس كورونا
2020-04-09
تنفيذ حملات نظافة وتعقيم بعدد من المحافظات في إطار التصدي لفيروس كورونا
2020-04-09
مبادرة في حلب لتوزيع الكمامات مجاناً وإطلاق منصة للتعليم عن بعد في حمص- فيديو
2020-04-09
الخارجية: تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول استخدام مواد سامة في بلدة اللطامنة عام 2017 مضلل وتضمن استنتاجات مزيفة ومفبركة
2020-04-09
رياضة
الاتحاد الدولي لكرة السلة يعلن تأجيل بطولة أمم أوروبا
2020-04-09
وزير الرياضة البلغاري يحذر أندية كرة القدم بعد تقارير عن انتهاك حظر التجمعات
2020-04-09
وفاة أسطورة نادي أتلتيكو مدريد الإسباني
2020-04-09
رئيس الكاف: لا نستطيع تعديل موعد أمم أفريقيا 2021
2020-04-08
لاعبو ومدربو ريال مدريد يوافقون على خفض رواتبهم
2020-04-08
بطولة حمص للشطرنج على الانترنت.. فرصة للحفاظ على مستويات اللاعبين الفنية
2020-04-08
تأجيل بطولة العالم لألعاب القوى حتى تموز 2022
2020-04-08
اقتصاد
تراجع أسعار النفط
2020-04-10
نوفاك يدعو إلى إجراءات عاجلة للحد من فرط الإنتاج في سوق النفط
2020-04-09
أوكسفام: أزمة كورونا قد تدفع نصف مليار شخص إلى الفقر
2020-04-09
طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتجاوز 6 ملايين للأسبوع الثاني
2020-04-09
تعرف على آلية صرف الرواتب والأجور عبر مكاتب البريد بالمحافظات وأريافها
2020-04-09
زراعة الحسكة: الحالة العامة للمحاصيل جيدة وإصابات الصدأ بحقول القمح لا تشكل خطورة
2020-04-09
ارتفاع أسعار الذهب
2020-04-09
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الشريط الأخباري
للأسبوع الثاني.. حظر التجوال يومي الجمعة والسبت من الـ 12 ظهراً حتى الـ 6 صباحاً
الاحتلال التركي يواصل خرق السيادة السورية ويدخل 20 آلية عسكرية إلى ريف الحسكة
الخارجية: تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول استخدام مواد سامة في بلدة اللطامنة عام 2017 مضلل وتضمن استنتاجات مزيفة ومفبركة
وزارة الصحة تضع دليل توعية للتصدي لفيروس كورونا لتطبيقه بالمؤسسات الصحية
إصابات فيروس كورونا في العالم تتجاوز المليون ونصف المليون حالة
الرئيس العراقي يكلف مصطفى الكاظمي تشكيل الحكومة الجديدة بعد اعتذار الزرفي
روسيا: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ارتكبت انتهاكات فظة لمبدأ عملها وتقريرها الجديد حول سورية “غير جدير بالثقة”
الاحتلال التركي يواصل نقل أسر مرتزقته وإسكانهم في منازل السكان الأصليين في مدينة رأس العين
وزارة الصحة: شفاء حالة جديدة من الحالات المسجلة لفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى أربع
الاحتلال التركي ينشئ نقطة عسكرية جديدة بريف الحسكة ويسطو على كميات كبيرة من القمح وينقلها إلى تل أبيض بريف الرقة
أمطار طرطوس اليوم
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دمشق القنيطرة القامشلي طرطوس
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