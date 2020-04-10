10 نيسان 1972 – الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي وسبعون دولة أخرى يوقعون على المعاهدة الدولية لحظر الأسلحة البيولوجية والجرثومية

دمشق-سانا

1657 – توكوغاوا ميتسوكوني يؤسس معهدا للتحرير في إيدو وميتو ويبدأ بكتابة تاريخ اليابان.

1941 – القوات الألمانية بقيادة الفيلد مارشال إرفين رومل تستولي على مدينة سرت الليبية وتطرد القوات البريطانية منها.

1946 – إجراء أول انتخابات في اليابان بعد الحرب العالمية الثانية وكان من نتيجتها فوز 39 امرأة.

1960 – مجلس الشيوخ الأمريكي يقر قانونا للحقوق المدنية شكل علامة مهمة في طريق كفاح الزنوج من أجل الحصول على جميع الحقوق والحريات باعتبارهم مواطنين في الولايات المتحدة.

1972 – الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي وسبعون دولة أخرى يوقعون على المعاهدة الدولية لحظر الأسلحة البيولوجية والجرثومية.

1998 – التوقيع على اتفاق بلفاست بين الحكومة البريطانية وجمهورية أيرلندا والأحزاب في ايرلندا الشمالية.

2009 – الإعلان عن فوز الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بفترة رئاسية جديدة.

2010 – تحطم طائرة تقل رئيس بولندا ليخ كاتشينسكي أثناء محاولتها الهبوط بالقرب من مطار مدينة سمولينسك أوبلاست في روسيا يؤءدي إلى وفاته مع جميع مرافقيه وبينهم زوجته.

من مواليد هذا اليوم

1887 – برنارد هوساي.. عالم فيزيولوجيا أرجنتيني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1947.

1910 – عمر أبو ريشة.. شاعر سوري.

1927 – مارشال نيرنبرغ.. عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1968.

من وفيات هذا اليوم

1931 – جبران خليل جبران.. شاعر لبناني من شعراء المهجر.

1992 – بيتر ميتشل.. عالم كيمياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1978.