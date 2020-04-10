علماء روس يبتكرون محلولا كيميائيا لتعقيم وسائل النقل

موسكو-سانا

ابتكر علماء في معهد الأورال الروسي للبحوث العلمية محلولا كيميائيا خاصا بتعقيم وسائل النقل والأماكن العامة.

ونقلت صحيفة كومسومولسكايا برافدا عن معهد الأورال قوله في رسالة إلى الحكومة إن المعمل التابع له جاهز لبدء إنتاج المحلول وتوريد 200 طن منه كل شهر إلى أي منطقة روسية.

والمحلول المائي يمكن استخدامه لتعقيم أي أماكن عامة وبصورة خاصة محطات سكك الحديد والمطارات وأرصفة الشوارع والحافلات.

وشكل فرع سيبيريا لأكاديمية العلوم الروسية لجنة خاصة برئاسة الأكاديمي ميخائيل فويفودا من شأنها تسريع عملية تطبيق المبتكرات المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا.

وكان فرع سيبيريا لأكاديمية العلوم الروسية والشركات الخاصة العاملة في قطاع الطب بعثت رسالة إلى رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين تضمنت اقتراحات من شأنها تسريع عملية تطبيق المبتكرات التي يمكن أن تساعد في مكافحة فيروس كورونا في روسيا.