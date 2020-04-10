الاتحاد الدولي لكرة السلة يعلن تأجيل بطولة أمم أوروبا

جنيف-سانا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة اليوم تأجيل بطولة أمم أوروبا للرجال المزمع إجراؤها عام 2021 إلى نهاية صيف 2022 بسبب انتشار فيروس كورونا.

ونقلت رويترز عن الاتحاد قوله في بيان اليوم إن الموعد الجديد للبطولة القارية بات في الفترة الممتدة بين الأول والثامن عشر من أيلول عام 2022.

وكان من المقرر أن تقام بطولة أوروبا للرجال في أربع دول هي ألمانيا وإيطاليا وجورجيا والتشيك في الفترة الممتدة بين 17 أب والأول من أيلول 2021 أي بعد انتهاء أولمبياد طوكيو في موعده الجديد الذي ينتهي في 8 أب 2021.

يشار إلى أن انتشار فيروس كورونا أدى إلى تأجيل وإلغاء وتعليق الكثير من البطولات والمسابقات المحلية والدولية والقارية بما فيها أولمبياد طوكيو وكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم.