وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى 15 ألفا

واشنطن-سانا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن الحصيلة الإجمالية للوفيات بسبب وباء كورونا في الولايات المتحدة تخطت 15 ألفا اليوم.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الجامعة قولها وفقا لتعداد تقوم تحديثه بشكل مستمر إن الجائحة سببت 15938 وفاة في الولايات المتحدة وتخطت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 450 ألفا علما أن هذا الرقم أدنى بكثير من الرقم الفعلي للمصابين كما أن نقص الفحوص يحول دون تسجيل كل الحالات.

وبحسب حصيلة الوفيات تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بعد إيطاليا التي سجلت 18279 وفاة وأمام إسبانيا التي سجلت 15238 وفاة.

وتظهر أرقام الحصيلة اليومية المعلنة في اليومين الأخيرين زيادة في الوفيات تبلغ ألفي حالة يوميا.

وتعتبر ولاية نيويورك أكبر بؤرة للوباء في الولايات المتحدة وقد تخطت حصيلة وفياتها سبعة آلاف حالة.