عمال النظافة في حلب… جهود مضاعفة في التصدي لفيروس كورونا

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
يونان يجدد دعوته إلى وقف الحرب الإرهابية على سورية
2020-04-09
باحث روسي: سياسة واشنطن العدوانية حيال سورية تتعارض مع القوانين الدولية
2020-04-09
سفارتنا في بوخارست: لم تسجل أي إصابات بفيروس كورونا بين السوريين
2020-04-09
حزب تشيكي: واشنطن والنظام التركي يدعمان الإرهابيين في سورية
2020-04-09
روسيا: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ارتكبت انتهاكات فظة لمبدأ عملها وتقريرها الجديد حول سورية “غير جدير بالثقة”
2020-04-08
مباحثات روسية إيرانية حول الحل السياسي للأزمة في سورية والمساعدة الإنسانية لمكافحة فيروس كورونا
2020-04-08
غروسبيتش يجدد دعوته لإلغاء الإجراءات الاقتصادية القسرية التي يفرضها الغرب على سورية
2020-04-08
محليات
تنفيذ حملات نظافة وتعقيم بعدد من المحافظات في إطار التصدي لفيروس كورونا
2020-04-09
مبادرة في حلب لتوزيع الكمامات مجاناً وإطلاق منصة للتعليم عن بعد في حمص- فيديو
2020-04-09
الخارجية: تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول استخدام مواد سامة في بلدة اللطامنة عام 2017 مضلل وتضمن استنتاجات مزيفة ومفبركة
2020-04-09
عبر مطار القامشلي.. تأمين سفر الدفعة الأولى من مرضى السرطان إلى دمشق لمتابعة علاجهم
2020-04-09
وزير التجارة الداخلية يطلع على واقع الأسواق ويبحث الآليات الجديدة لبيع مادة الخبز في حماة وحمص
2020-04-09
عمال النظافة بالمحافظات… جهود مضاعفة في التصدي لفيروس كورونا من خلال عمل متواصل للحفاظ على بيئة سليمة-فيديو
2020-04-09
(كورونا) أبقى سيارات الأجرة وسيلة النقل الوحيدة للركاب في دمشق
2020-04-09
رياضة
وزير الرياضة البلغاري يحذر أندية كرة القدم بعد تقارير عن انتهاك حظر التجمعات
2020-04-09
وفاة أسطورة نادي أتلتيكو مدريد الإسباني
2020-04-09
رئيس الكاف: لا نستطيع تعديل موعد أمم أفريقيا 2021
2020-04-08
لاعبو ومدربو ريال مدريد يوافقون على خفض رواتبهم
2020-04-08
بطولة حمص للشطرنج على الانترنت.. فرصة للحفاظ على مستويات اللاعبين الفنية
2020-04-08
تأجيل بطولة العالم لألعاب القوى حتى تموز 2022
2020-04-08
الرئيس السابق للفيفا يؤكد حصول تدخل سياسي لمنح مشيخة قطر استضافة مونديال 2022
2020-04-08
اقتصاد
نوفاك يدعو إلى إجراءات عاجلة للحد من فرط الإنتاج في سوق النفط
2020-04-09
أوكسفام: أزمة كورونا قد تدفع نصف مليار شخص إلى الفقر
2020-04-09
طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتجاوز 6 ملايين للأسبوع الثاني
2020-04-09
تعرف على آلية صرف الرواتب والأجور عبر مكاتب البريد بالمحافظات وأريافها
2020-04-09
زراعة الحسكة: الحالة العامة للمحاصيل جيدة وإصابات الصدأ بحقول القمح لا تشكل خطورة
2020-04-09
ارتفاع أسعار الذهب
2020-04-09
منظمة العمل الدولية: 195 مليون شخص قد يخسرون وظائفهم في العالم جراء فيروس كورونا
2020-04-09
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عمال النظافة في حلب… جهود مضاعفة في التصدي لفيروس كورونا
2020-04-09
عمال النظافة في حلب.
2020-04-09
mohamad
سابق
حملات نظافة وتعقيم مستمرة في طرطوس للتصدي لفيروس كورونا
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