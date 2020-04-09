تنفيذ حملات نظافة وتعقيم بعدد من المحافظات في إطار التصدي لفيروس كورونا

محافظات-سانا

تستمر في مختلف المحافظات تنفيذ حملات النظافة والتعقيم التي تشمل الأحياء والشوارع والمؤسسات الحكومية والخاصة في إطار التصدي لفيروس كورونا.

ففي محافظة ريف دمشق نفذ المجلس البلدي بمدينة جرمانا حملة واسعة لتنظيف وتعقيم الشوارع والأحياء شملت حي كشكول واليونسية ومنطقة الدير وحي القريات.

كما يستمر للأسبوع الثالث على التوالي مجلس بلدية سوق وادي بردى والقرى المحيطة بها بحملة تعقيم واسعة لجميع المدارس والمستوصفات والطرق العامة وحاويات القمامة وطرق وحارات السوق.

وفي أشرفية صحنايا قام المجلس البلدي بتعقيم وتنظيف جميع شوارع البلدة ومدارسها ومؤسساتها بالتعاون مع فريق الشباب التطوعي وإحدى شركات صناعة المنظفات.

وفي مدينة داريا تستمر عمليات تنظيف وترحيل الردميات من الشوارع إضافة إلى رش وتعقيم المرافق العامة وغسلها بالماء والصابون بالتعاون بين المجلس البلدي والمجتمع الأهلي والفعاليات الاقتصادية بالمدينة.

كما نفذ مجلس بلدية عرطوز حملة تعقيم واسعة في البلدية شملت قرية كوكب وأحياءها والحواجز المحيطة بها بينما أقام المجلس المحلي في عين حور نقطة تعقيم عند مدخل القرية لتعقيم السيارات الداخلة إلى قريتي عين حور وسرغايا.

وفي الحسكة قامت الدائرة الصحية بمجلس المحافظة بتعقيم القصر العدلي وساحة القائد المؤسس وشارع القامشلي ورافق ذلك تنظيف وتعقيم عدد من شوارع مركز المدينة.

كما استكملت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع متطوعي عدد من الجمعيات الأهلية حملات التعقيم حيث بين مدير الشؤون الاجتماعية عصام الحسين أن متطوعي جمعية “صروح” للتنمية والإسكان عقموا السيارات العابرة ضمن مدينة الحسكة ووزعوا 600 كمامة على المواطنين كما قام متطوعو جمعيات الوفاء وميسلون والإحسان بتوزيع بروشورات توعوية حول الفيروس على أهالي مدينتي الحسكة والقامشلي.

وفي السويداء قام مجلس المدينة بالتعاون مع مديرية الخدمات الفنية بتنظيف محاور حي النهضة باتجاه الشرق ومساكن القلعة في حي الشهداء ووسط المدينة.

كما سير فرع المؤسسة السورية للتجارة 3 سيارات محملة بأكثر من 5 أطنان من الخضار إلى قرى “سالي- بوسان- الكسيب – و الشبكي- الحريسة و مياماس- سهوة الخضر- تل اللوز” لبيعها للمواطنين بسعر التكلفة بحسب مدير صالة المدينة للخضار والفواكه مأمون العاقل.

كما أرسلت منشأة الدواجن بالتنسيق مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك سيارة محملة بالبيض الطازج لبيعها بسعر التكلفة في حي الجهاد بمدينة السويداء كما بين مدير عام المنشأة الدكتور طلعت نمر.

وواصلت مديرية النظافة في حماة عمليات تعقيم الشوارع في مختلف الأحياء بالتعاون مع عدد من الجهات العامة كما قامت بترحيل الحاويات وتعقيمها.