العدوان السعودي يواصل غاراته على المحافظات اليمنية

صنعاء-سانا

واصل طيران العدوان السعودي غاراته على عدد من المحافظات اليمنية مخلفا دمارا كبيرا وأضرارا في الممتلكات العامة والخاصة.

وأفاد مصدر أمني لموقع المسيرة نت بأن طيران العدوان شن عدة غارات استهدفت منطقة العقبة بمديرية خب والشعف ومعسكر اللبنات في مديرية الحزم في محافظة الجوف ووادي جارة في جيزان ومديرية حرض بمحافظة حجة.

كما قصفت قوى العدوان بالصواريخ والمدفعية قرى آهلة بالسكان بمديرية منبه الحدودية في صعدة.

وتواصل قوى العدوان السعودي ومرتزقته استهداف المحافظات اليمنية مخلفة دمارا هائلا وأضرارا في الممتلكات العامة والخاصة حيث ارتكبت أمس 90 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.