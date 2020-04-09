زعماء أفارقة يؤكدون دعمهم لمدير الصحة العالمية بعد انتقادات ترامب

جوهانسبرغ-سانا

أعرب زعماء أفارقة عن دعمهم لمدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس بعدما انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنظمة وهدد بوقف مساهمة بلاده بتمويلها.

وكان غيبريسوس دعا أمس ترامب إلى عدم استخدام انتشار فيروس كورونا المستجد لأهداف سياسية بعد تهديده بوقف تمويل المنظمة الدولية رغم أزمة فيروس كورونا.

ونقلت رويترز عن سيريل رامافوسا رئيس جنوب أفريقيا الذي ترأس بلاده الاتحاد الأفريقي قوله أمس “إن المدير العام لمنظمة الصحة أبدى قيادة استثنائية لهذه الأزمة الصحية العالمية غير المسبوقة” مضيفا “إن الاتحاد الأفريقي يدعو المجتمع الدولي إلى التكاتف من أجل دعم جهود المدير العام ومنظمة الصحة العالمية أثناء قيادتهما الجهود العالمية لمكافحة هذا الوباء”.

بدوره قال بول كاغامي رئيس رواندا “إن غيبريسوس يحظى بثقة مطلقة ودعم تام من أفريقيا” بينما حض موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي زعماء أفريقيا على التركيز على مكافحة كورونا وقال “إن المحاسبة سيحين وقتها لاحقا”.

وكان ترامب اتهم منظمة الصحة العالمية الثلاثاء الماضي بالتركيز على الصين أكثر مما ينبغي وإصدار نصائح سيئة بشأن وباء كورونا لكن غيبريسوس رفض تلميح ترامب وقال “إننا على تواصل وثيق مع كل الدول دون تمييز ونطلع العالم على أحدث البيانات والمعلومات والأدلة”.

وأضاف غيبريسوس للدبلوماسيين في جنيف اليوم “إن فرصة احتواء الفيروس على المستويين الوطني والمحلي تتقلص في الكثير من البلدان وعدد حالات الإصابة في أفريقيا قليل نسبيا الآن لكنه يزيد على نحو متسارع”.

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى نحو مليون ونصف مليون إصابة بينما تخطى عدد الوفيات 89 ألفا وتشكل أفريقيا نسبة قليلة من عدد حالات الإصابة بالمرض على مستوى العالم لكن بلدانها تشعر بتأثير الأزمة حيث من المتوقع أن تنكمش الاقتصادات ما يشكل تهديدا لنحو 20 مليون وظيفة.