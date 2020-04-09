148 وفاة بكورونا في هولندا و 51 في سويسرا

عواصم-سانا

سجلت السلطات الصحية في هولندا اليوم 1213 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات المؤكدة في البلاد إلى 21762 والوفيات 2396 بعد تسجيل 148 حالة وفاة جديدة.

وفي سويسرا أكدت وكالة الصحة العامة تسجيل 51 حالة وفاة جديدة بكوفيد 19 في البلاد ليصل عدد الوفيات إلى 756 ارتفاعاً من 705 يوم أمس مشيرة إلى أن عدد الإصابات المؤكدة بالوباء ارتفع إلى 23574 من 22789 في اليوم السابق.

كما أعلنت وزارة الصحة السويدية تسجيل 722 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 9141 بينما سجلت السلطات الرومانية 441 إصابة جديدة بحصيلة جديدة بلغت 5202 وارتفع عدد الوفيات بمقدار اثنين إلى 229.

بدورها سجلت بنغلاديش 112 حالة إضافية خلال الساعات الـ 24 الماضية ليصل عدد الإصابات إلى 330 إضافة إلى وفاة شخص ليرتفع عدد الوفيات إلى 21.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة السنغافورية تسجيل 287 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس ليبلغ عدد الإصابات حتى الآن 1920 إضافة إلى سبع وفيات بينما ارتفع عدد الإصابات في أفغانستان إلى 484 حالة بعد تسجيل 40 حالة جديدة اليوم.

عربياً أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3287 حالة كما تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 44.

وسجلت وزارة الصحة في البحرين 32 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى ما يزيد على 850 حالة.

بدورها أعلنت وزارة الصحة في جيبوتي تسجيل أول حالة وفاة نتيجة الإصابة بالمرض المذكور ووصول عدد المصابين إلى 140 شخصاً إضافة إلى تعافي 28 أخرين.

كما أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 1346 وتسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 96.