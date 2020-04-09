اليمن:بحرية النظام السعودي تواصل قرصنتها على سفن المشتقات النفطية

صنعاء-سانا

واصلت بحرية العدوان السعودي أعمال القرصنة بحق سفن المشتقات النفطية والغذائية اليمنية على الرغم من حصولها على تصاريح أممية في جيبوتي.

وقال مصدر مسؤول في ميناء الحديدة لموقع المسيرة نت اليوم “إن بحرية العدوان تواصل أعمال القرصنة بحق 14 سفينة مشتقات نفطية على متنها أكثر من 320 ألف طن” مشيراً إلى أن قرصنة بحرية العدوان طالت 3 سفن غذائية رغم حصولها على تصاريح دخول إلى ميناء الحديدة صادرة عن الأمم المتحدة في جيبوتي.

وكانت شركة النفط اليمنية أعلنت أمس أن العدوان السعودي لا يزال يحتجز 12 سفينة نفطية محملة بالمنتجات النفطية على بعد بضعة أميال من ميناء الحديدة.

وتتعمد قوات العدوان احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة إمعاناً في تضييق الخناق على المواطنين اليمنيين وزيادة معاناتهم رغم الحاجة الماسة للمواد البترولية ما أدى إلى ظهور أزمة تموينية خانقة.