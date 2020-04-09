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زراعة الحسكة: الحالة العامة للمحاصيل جيدة وإصابات الصدأ بحقول القمح لا تشكل خطورة

2020-04-09

الحسكة-سانا

أكدت مديرية زراعة الحسكة أن الحالة العامة للمحاصيل الزراعية في عموم المحافظة جيدة باستثناء “بؤر صغيرة” من محصول القمح مصابة بالصدأ الأصفر لا تشكل خطورة كونها محصورة في مناطق محددة.

وفي تصريح لمراسل سانا ذكر مدير الزراعة المهندس رجب سلامة أن إصابات الصدأ الأصفر تنتشر في بقع متناثرة ضمن مساحات منخفضة في حقول مناطق عامودا والقحطانية والجوادية وتمت مكافحتها من قبل الفلاحين مؤكداً أن الإصابة لا تشكل أي خطر على المحاصيل كونها جاءت متأخرة خلال هذا الموسم وستختفي مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض مستوى الرطوبة وتتم حالياً متابعة الموضوع مع اللجان الحقلية في الوحدات الإرشادية بشكل دوري.

وأشار سلامة إلى أن المديرية شكلت لجاناً للكشف على بعض الحقول في الجهة الغربية والشمالية من المحافظة بعد موجات تساقط البرد خلال الـ 24 ساعة الفائتة وذلك لتقييم الأضرار إن وجدت.

وتتجاوز المساحة المزروعة بمحصولي القمح والشعير في محافظة الحسكة للموسم الحالي 950 ألف هكتار.

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