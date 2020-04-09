ارتفاع أسعار الذهب

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع تحوط المستثمرين من المخاطر قبيل عطلة نهاية أسبوع طويلة واجتماع لكبار منتجي النفط في وقت لاحق اليوم يهدف لكبح تدهور السوق.

وذكرت رويترز أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 6ر0 بالمئة إلى 94ر1654 دولاراً للأوقية بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة 4ر0 بالمئة إلى 70ر1691 دولاراً.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى صعد البلاديوم 3ر0 بالمئة إلى 46ر2181 دولاراً للأوقية في حين جنى البلاتين 9ر0 بالمئة إلى 78ر735 دولاراً للأوقية والفضة 3ر0 بالمئة إلى 10ر15 دولاراً للأوقية.