وفيات وإصابات جديدة جراء كورونا في عدد من دول العالم

عواصم-سانا

سجلت العديد من دول العالم إصابات ووفيات جديدة بكورونا بالتوازي مع تزايد عدد حالات الشفاء لمصابين بالفيروس.

ففي ألمانيا أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 113236 والوفيات إلى 2303 وعدد حالات الشفاء إلى 32814 حالة.

وفي تايلاند تم تسجيل 54 إصابة جديدة بالفيروس وحالتي وفاة ليبلغ إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد 2423 فضلاً عن 32 حالة وفاة وشفاء 940 شخصاً.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية ارتفاع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 166 بعد تسجيل 17 حالة جديدة بينما بلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 5734 بعد تسجيل 540.

وفي الاكوادور أعلنت وزارة الصحة أن عدد الإصابات ارتفع إلى 4450 بعدما تم الكشف عن 455 حالة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 242 حالة بعد وفاة 22 شخصاً بينما أعلنت وزارة الصحة في البرازيل ارتفاع عدد الإصابات إلى 15927 مع 800 حالة وفاة وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 396 حالة إصابة جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 3181 إضافة إلى 174 وفاة.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية عن تسجيل 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني أمس منها 61 وافدة من الخارج بينما تم الإبلاغ عن حالتين محليتين جديدتين في مقاطعة قوانغدونغ.

ووصل إجمالي الإصابات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 81865 حتى يوم أمس بما في ذلك 1160 مريضاً لا يزالون يتلقون العلاج وشفاء 77370 شخصاً ووفاة 3335 شخصاً.

عربياً أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 5 إصابات جديدة ليرتفع إجمالي المصابين إلى 628 حالة بينما تم تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد الوفيات إلى 23.

أما في ليبيا فأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض شفاء 6 حالات من المصابين بالفيروس ليرتفع عدد المتعافين إلى 8 من أصل 21 إجمالي المصابين.