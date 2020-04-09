الجيش الليبي يسقط طائرتين مسيرتين للنظام التركي

طرابلس-سانا

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر إسقاط طائرتين مسيرتين للنظام التركي غرب العاصمة طرابلس وجنوب شرقها.

ونقل موقع بوابة الوسط الليبي عن المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري قوله في بيان على صفحته في فيسبوك اليوم إن قوات الدفاع الجوي التابعة للقيادة العامة أسقطت طائرتين مسيرتين تركيتين في أجواء قاعدة “عقبة بن نافع” الجوية غرب طرابلس وفي جنوب شرق العاصمة فوق محور عين زارة.

وكان الجيش الليبي أعلن أمس إسقاط طائرة مسيرة تابعة للنظام التركي حاولت استهداف إحدى قواعده العسكرية شمال غرب البلاد بعد إسقاطه في الـ 31 من الشهر الماضي طائرتين تركيتين مسيرتين في محيط العاصمة طرابلس.

ويواصل النظام التركي مخططاته الرامية إلى تكريس تدخله في ليبيا عبر إرسال قوات ومرتزقة إرهابيين إليها ودعم الميليشيات فيها وذلك في إطار أطماعه بنهب ثروات هذا البلد وتوسيع نفوذه في المنطقة.