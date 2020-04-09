جائحة كورونا تتسبب بوفاة أكثر من 86 ألف شخص في العالم

عواصم- سانا

تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد بوفاة أكثر من 86289 شخصا في العالم منذ ظهوره في كانون الأول وفق حصيلة جديدة أعلنتها وكالة فرانس برس اليوم استنادا إلى مصادر رسمية.

وأفادت الإحصائية أن إجمالي عدد الوفيات في إيطاليا بلغ 17669 حالة من أصل 139422 إصابة.

وتعد اسبانيا ثاني دولة متضررة جراء الفيروس في العالم وبلغت حصيلة الوفيات لديها 14555 حالة وفاة من أصل 146690 إصابة ثم الولايات المتحدة مع 13829 وفاة من أصل 404352 إصابة تليها فرنسا بـ 10869 وفاة من أصل 112950 إصابة وبعدها بريطانيا التي أحصت 7097 وفاة من أصل 60733 إصابة.

وباتت الولايات المتحدة تسجل أعلى حصيلة تراكمية للإصابات حسب الأرقام الرسمية وشفي فيها 22717 شخصا بينما أعلنت كل من مالطا وبيليز والجزر العذراء الأميركية وأنتيغوا وباربودا وباربادوس عن أولى حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس على أراضيها.

كما أعلنت وزارة الصحة الصومالية عن تسجيل أول حالة وفاة بسبب الفيروس في البلاد والكشف عن 4 حالات إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 12 حالة.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم تجاوز المليون و400 ألف شخص وأودى الفيروس بحياة أكثر من 80 ألف شخص.

وفي تركيا أعلنت السلطات الصحية اليوم تسجيل 4117 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لترتفع حصيلة الإصابات إلى 32226 حالة مشيرة أيضا إلى تسجيل 87 حالة وفاة جديدة في البلاد لترتفع حصيلة ضحايا الفيروس في هذا البلد إلى 812 حالة.

وفي القاهرة أعلنت وزارة الصحة المصرية مساء اليوم عن تسجيل 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد و 110 إصابات مؤكدة جديدة بينهم أجنبيان مشيرة إلى أن إجمالي عدد الاصابات الذي تم تسجيله في مصر حتى اليوم هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل و103 حالات وفاة.

من جهتها أكدت وزارة الصحة المغربية اليوم تسجيل 91 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية موضحة أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 1275 حالة إضافة إلى تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 93 حالة بينما تم تسجيل 4 حالات شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 97 حالة.

وفي الكويت تم الاعلان عن تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد ليبلغ إجمالي عدد الاصابات 855 إصابة بينما أفادت السلطات الصحية الجزائرية بتسجيل 12 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 205 فيما ارتفعت حالات الإصابة بشكل ملموس إلى1240 حالة جديدة.